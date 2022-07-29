Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном, скоро предложит удобную дату.

«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил российский министр, соответствующий контакт должен состояться, когда он будет «находиться в рабочем кабинете».

Он также добавил, что маловероятно, что звонок состоится сегодня.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США запросили разговор Блинкена с Лавровым, Москва подтвердила получение запроса.