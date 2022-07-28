Госдеп: США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым
- РИА Новости
«Мы запросили разговор с министром иностранных дел (Сергеем. — RT) Лавровым вчера и всё ещё надеемся, что он состоится на днях», — заявил он в ходе брифинга.
По его словам, российская сторона подтвердила получение запроса.
Прайс рассказал, что Блинкен в разговоре с Лавровым планирует обсудить ситуацию на Украине, проблему заключённых, продуктовую сделку.
Ранее Блинкен заявил о намерении провести переговоры с Лавровым в ближайшие дни.