Госдеп: США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США запросили разговор госсекретаря Энтони Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым, Москва подтвердила получение запроса.
Госдеп: США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым
  • РИА Новости

«Мы запросили разговор с министром иностранных дел (Сергеем. — RT) Лавровым вчера и всё ещё надеемся, что он состоится на днях», — заявил он в ходе брифинга.

По его словам, российская сторона подтвердила получение запроса. 

Прайс рассказал, что Блинкен в разговоре с Лавровым планирует обсудить ситуацию на Украине, проблему заключённых, продуктовую сделку.

Ранее Блинкен заявил о намерении провести переговоры с Лавровым в ближайшие дни.

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