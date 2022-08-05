военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос турецких беспилотников Bayraktar

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в России или закупки у Турции беспилотников Bayraktar.
Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос турецких беспилотников Bayraktar
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, обсуждали ли президенты турецкие беспилотники.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и Турции в Сочи завершилась, переговоры продлились более четырёх часов.

В июле турецкая компания — производитель беспилотников Baykar Makina заявила, что никогда не поставляла свои боевые дроны в Россию и не планирует этого делать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить