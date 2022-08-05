Путин и Эрдоган не обсуждали вопрос турецких беспилотников Bayraktar
- AP
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Нет», — ответил Песков на вопрос, обсуждали ли президенты турецкие беспилотники.
Ранее стало известно, что встреча президентов России и Турции в Сочи завершилась, переговоры продлились более четырёх часов.
В июле турецкая компания — производитель беспилотников Baykar Makina заявила, что никогда не поставляла свои боевые дроны в Россию и не планирует этого делать.