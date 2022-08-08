Украинский посол в Турции: компания по производству Bayraktar построит завод на Украине

Турция и Украина заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью «РБК Украина».

«Завод будет строиться», — заявил Боднар.

Он рассказал, что компания на Украине намерена реализовать проект строительства завода до конца года.

8 августа в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.

В июле сообщалось, что Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников.

Компания Baykar Makina заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.