Украинский посол в Турции: компания по производству Bayraktar построит завод на Украине
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Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью «РБК Украина».
«Завод будет строиться», — заявил Боднар.
Он рассказал, что компания на Украине намерена реализовать проект строительства завода до конца года.
8 августа в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.
В июле сообщалось, что Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников.
Компания Baykar Makina заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.