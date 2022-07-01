На Украине заявили о начале массовой закупки разведывательных беспилотников

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Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников.
На Украине заявили о начале массовой закупки разведывательных беспилотников
  • © U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

Об этом говорится в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

«Украина собирает армию дронов для Вооружённых сил Украины. Чтобы усилить украинскую армию и сберечь жизни тысяч военных, Генштаб ВСУ, Минцифры и платформа United24 начинают проект «Армия дронов», — уточняется в сообщении.

В Госспецсвязи отметили, что это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Ранее компания Baykar Makina, производитель беспилотных летательных аппаратов, заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.

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