Производитель Bayraktar заявил о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника

Компания Baykar Makina, производитель беспилотных летательных аппаратов, заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.

В сообщении турецкой компании в Twitter говорится, что бизнесмены и другие граждане пожертвовали на это средства.

«Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — заявили в компании.

Ранее российское Минобороны сообщило, что расчёты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ВС России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.