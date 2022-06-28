Производитель Bayraktar заявил о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника

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Компания Baykar Makina, производитель беспилотных летательных аппаратов, заявила о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника Bayraktar TB2.
Производитель Bayraktar заявил о намерении безвозмездно передать Киеву три беспилотника
  • Legion-Media

В сообщении турецкой компании в Twitter говорится, что бизнесмены и другие граждане пожертвовали на это средства. 

«Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — заявили в компании.

Ранее российское Минобороны сообщило, что расчёты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» ВС России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.

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