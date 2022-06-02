МО: российские ЗРС «Фаворит» на Украине уничтожили ударные беспилотники Bayraktar TB2
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС поразили пять пунктов управления, 29 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
Также российские силы ПВО за сутки сбили украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган».