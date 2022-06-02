МО: российские ЗРС «Фаворит» на Украине уничтожили ударные беспилотники Bayraktar TB2

Расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» ВС России уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС поразили пять пунктов управления, 29 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

Также российские силы ПВО за сутки сбили украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган».