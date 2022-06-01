ВКС России ракетами поразили пять пунктов управления ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования российские ВКС поразили пять пунктов управления, 29 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

Также, по его словам, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражён 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

Ранее Конашенков заявил, что российские силы ПВО за сутки сбили украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.