ВКС России ракетами поразили пять пунктов управления ВСУ
- AP
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.
Также, по его словам, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражён 61 район сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
Ранее Конашенков заявил, что российские силы ПВО за сутки сбили украинские штурмовик Су-25 и вертолёт Ми-8.