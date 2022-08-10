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Захарова ответила на предложение Макфола ввести сборы для россиян за посещение ряда стран

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение экс-посла США в Москве Майкла Макфола ввести сборы для россиян за посещение «свободных стран».
Захарова ответила на предложение Макфола ввести сборы для россиян за посещение ряда стран
  • РИА Новости
  • © МИД России

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах?» — написала она в Telegram.

Ранее бывший американский дипломат в своём Twitter предложил ввести дополнительные сборы или налоги для россиян за получение визы для поездок в «свободные страны». 

По задумке Макфола, собранные средства необходимо направить в специальный фонд восстановления Украины.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить выдачу туристических виз в Европу гражданам России.

По её словам, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» её позицию.

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