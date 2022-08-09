«Оторвался от действительности»: как Зеленский добивается от Запада запрета на въезд для всех россиян

Западные государства должны закрыть въезд для россиян и отправить в Россию тех, кто уехал. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как полагает украинский лидер, подобную санкцию имеет смысл распространить на всех без исключения россиян, в том числе и тех, кто не поддерживает спецоперацию. В Кремле назвали бесперспективными любые попытки изолировать граждан РФ, а в Еврокомиссии отметили, что в законодательстве ЕС отсутствует процедура запрета на выдачу виз. По мнению экспертов, Зеленский в очередной раз обращается к Западу с абсолютно нереалистичными требованиями.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Подобная санкция окажет сильное влияние на высшее руководство РФ, заявил он в интервью газете The Washington Post.

«Вы (россияне. — RT) всему миру говорите, что он должен жить по вашим правилам. Так поезжайте и живите там (в России. — RT). Лишь так можно повлиять на Путина», — сказал Зеленский.

Как считает украинский лидер, эта ограничительная мера станет «самой важной» в отношении России — по сравнению с ней все введённые антироссийские санкции слишком «слабы».

По мнению Зеленского, Запад не должен делать исключений для тех россиян, которые не согласны с политикой официальной Москвы.

«О каких бы россиянах ни шла речь... сделайте так, чтобы они вернулись в Россию», — заявил Зеленский.

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Как напоминает The Washington Post, гражданам РФ стало значительно труднее посещать западные страны. После начала спецоперации российским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Европы и Северной Америки.

Заметно усложнилась для россиян и процедура выдачи виз для поездок в Соединённые Штаты и страны ЕС. Тем не менее полного запрета на посещение гражданами РФ всех западных государств не вводилось.

На сегодняшний день призыв Зеленского поддержала только Эстония. Как пояснила в соцсетях премьер-министр прибалтийской республики Кая Каллас, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Каллас «махровым национализмом», который прикрывала Европа. По её словам, происходящее — «часть политики по реализации ненависти к России».

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена — и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — цитирует Захарову издание «Компания».

Ранее о приостановке приёма документов на туристические визы объявили Болгария и Латвия. Последняя готова впускать россиян только на похороны близкого родственника.

При этом законодательство ЕС не содержит процедуры по запрету на оформление виз, пояснили журналистам 9 августа в Еврокомиссии. А вопрос виз находится в компетенции стран ЕС.

КПП на российско-украинской границе

РИА Новости

© Валерий Морев

Сами украинские власти пока не вводили тотального запрета на поездки россиян. С 1 июля на Украине действует односторонний визовый режим в отношении граждан РФ. В ближайшее время Зеленский должен принять решение по петиции, которая запрещает россиянам въезжать на Украину в течение 50 лет. Она появилась на сайте офиса украинского президента 23 мая и набрала в начале августа более 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства.

«Не имеет перспектив»

В России раскритиковали заявление Зеленского о закрытии границ. В беседе с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал бесперспективными любые попытки изолировать граждан РФ. По словам спикера Кремля, иррациональность в мышлении украинских властей «зашкаливает».

«Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив, душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — отметил Песков.

Более резко в своём Telegram-канале выразился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности всё население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский «полностью оторвался от действительности окружающего мира» в стремлении добиться от Запада введения более эффективных санкций.

«Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это (запрет на посещение западных стран. — RT) станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается», — сказал Чепа.

Как отметил в комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, своим призывом Зеленский прежде всего продемонстрировал своё ненавистническое отношение к российскому народу.

«Зеленский демонстративно не стал отделять даже тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Для него все люди, имеющие паспорта РФ, должны отвечать за политику государства. А если они сейчас не выходят на оппозиционные митинги, то автоматически становятся врагами», — объяснил логику украинского президента эксперт.

Российские загранпаспорта

РИА Новости

Кошкин напомнил, что незадолго до 24 февраля и после начала спецоперации Зеленский вёл себя иначе, пытаясь «более аккуратно» склонить на сторону киевского режима часть российского общества.

«Зеленский не ставил знак равенства между политикой российского государства и всем российским народом. Используя свои актёрские навыки, он хотел таким образом спекулировать «на образе жертвы агрессии», вызвать тем самым симпатии оппозиции и поддержать их последующие протестные действия», — говорит Кошкин.

Так, незадолго до начала спецоперации Зеленский обратился к россиянам с призывом уговорить власти РФ сесть с ним за стол переговоров, не допустив ввода войск на Украину.

24 февраля, когда российская армия нанесла первые удары по объектам ВСУ, Зеленский призвал граждан РФ выходить на акции против спецоперации.

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны», — сказал Зеленский.

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Через два дня украинский лидер поблагодарил некоторых деятелей культуры РФ за критику спецоперации и призывы выходить на улицы. В ходе брифинга 6 марта Зеленский вновь призвал россиян «не молчать» и оказывать всяческую поддержку Киеву.

«Граждане России, для вас это борьба не только за мир на Украине. Это борьба и за вашу страну», — добавил Зеленский.

12 марта в обращении к «думающим россиянам» президент Украины заявил, что РФ может вернуться в «лихие 90-е», если не изменит свою политику. По словам Зеленского, «из-за пропагандистов большинство россиян не понимают, что их ждёт». Также он призвал граждан РФ учиться «противостоять репрессиям», которые якобы собираются проводить власти.

После этого Зеленский стал реже взывать к россиянам. 27 марта в интервью ряду российских СМИ украинский лидер признал, что большинство граждан РФ поддерживают действия своих властей.

«Нереализуемые вещи»

В беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт РСМД Дмитрий Ежов предположил, что своей риторикой Зеленский рассчитывал спровоцировать масштабное протестное движение, которое раскололо бы общество, однако этот «нехитрый план не удался».

«Видимо, Зеленский надеялся, что беспрецедентное санкционное давление Запада и его призывы повлияют на мнение россиян о спецоперации. Этого не произошло, и теперь уже официально Украина пытается сделать всё возможное и невозможное, чтобы усложнить жизнь российским гражданам вне зависимости от их политических воззрений», — говорит Ежов.

Как свидетельствуют результаты соцопросов, которые проводили специалисты ВЦИОМ, подавляющее большинство российских граждан продолжают поддерживать спецоперацию.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Так, в конце февраля её одобряли 68% россиян, 22% выступали против. В конце июня доля респондентов, поддерживающих СВО, достигла 72%. Количество граждан РФ, осуждающих боевые действия, которые ведут союзные силы, сократилось до 17%.

«Понимание целей проведения спецоперации также остаётся стабильным. По мнению 38% граждан, СВО преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории», — подчёркивается в материалах ВЦИОМ.

Эксперты констатировали, что сильная и стабильная поддержка спецоперации со стороны российского общества в немалой степени раздражает Киев.

«Конечно, украинскую элиту не устраивает, что россияне одобряют спецоперацию. Внутри страны есть крепкий тыл, поддержка общества, и в Киеве, как мне представляется, не знают, каких ещё требовать мер, чтобы предотвратить военную катастрофу», — полагает Ежов.

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Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, у киевского режима, по всей видимости, не осталось инструментов воздействия на россиян.

«Сначала Зеленский уговаривал россиян, теперь угрожает им. Он в буквальном смысле говорит следующее: «Если вы не выступите против российской власти, то вы не попадёте больше в Европу и США», — рассуждает Асафов.

Наряду с этим, считает эксперт, Зеленский стремится в очередной раз заставить Запад ввести ещё больше жёстких санкций против РФ.

«Киевский режим регулярно вбрасывает радикальные инициативы в информационное пространство, чтобы потом оценить реакцию на них в СМИ и политических кругах. Однако я не думаю, что какие-то страны, кроме Прибалтики, пойдут на тотальные запретительные меры», — уверен Асафов.

В комментарии RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин также отметил, что Зеленский пытается навязать Западу «нереализуемые вещи».