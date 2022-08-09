В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.

«Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — считает Чепа.

Депутат также отметил, что сейчас назревает явный кризис власти в Киеве.

«Есть внутренние проблемы, и есть недовольство всем тем, что происходит. Поэтому он пытается предпринять новые действия, которые, на его взгляд, смогут изменить ситуацию», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свои территории для всех россиян.

Президент Украины заявил, что россияне должны продолжать «жить в своём мире».