Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свои территории для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.

По словам Зеленского, которые передаёт ТАСС, закрытие границ для всех граждан России является самыми главными санкциями.

Зеленский заявил, что россияне должны продолжать «жить в своём мире».

По мнению украинского лидера, действующие в данный момент антироссийские санкции являются «слабыми».

Зеленский подчеркнул, что санкции должны включать закрытие границ для российских граждан на год, а также введение полного эмбарго на закупки энергоносителей из России.

Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки намерен ограничить транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.