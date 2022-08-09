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Песков назвал бесперспективными любые попытки изолировать россиян в мире

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Попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал бесперспективными любые попытки изолировать россиян в мире
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью газете The Washington Post о том, что западным странам следует запретить всем россиянам въезд на свои территории.

«Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив, душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — заявил Песков.

Он отметил, что иррациональность в мышлении украинских властей «зашкаливает».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал призыв Зеленского закрыть въезд в страны Запада для всех россиян.

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