Захарова назвала слова премьера Эстонии о визах для россиян «махровым национализмом»
- РИА Новости
«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — заявила она в беседе с «Компанией».
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.