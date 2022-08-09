Захарова назвала слова премьера Эстонии о визах для россиян «махровым национализмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу.

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — заявила она в беседе с «Компанией».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.