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Захарова назвала слова премьера Эстонии о визах для россиян «махровым национализмом»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая выступила за запрет выдавать гражданам России туристические визы в Европу.
Захарова назвала слова премьера Эстонии о визах для россиян «махровым национализмом»
  • РИА Новости

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — заявила она в беседе с «Компанией».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.

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