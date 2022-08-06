«Не замечать преступлений уже невозможно»: каковы вероятные последствия доклада Amnesty International о действиях ВСУ

Резонанс в западных СМИ вокруг доклада Amnesty International о нарушении ВСУ гуманитарного права доказывает, что скрывать правду о событиях на Украине становится всё труднее, заявили в посольстве РФ в США. Согласно исследованию правозащитников, украинские военные размещают вооружение в жилых районах и создают угрозу для мирного населения, что противоречит международному праву. По словам аналитиков, российская сторона с самого начала конфликта сообщала о подобных фактах, однако на Западе предпочитали их игнорировать. Эксперты полагают, что Amnesty International пришлось опубликовать этот доклад, чтобы сохранить видимость соблюдения баланса и объективности в своей работе.

Резонанс вокруг публикации правозащитной организацией Amnesty International (AI) доклада о нарушениях Вооружёнными силами Украины международного гуманитарного права доказывает, что замалчивать правду о событиях в этой стране становится всё труднее, заявили в российском посольстве в США.

«Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению. Задолго до начала спецоперации мы предупреждали мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей», — подчеркнули в диппредставительстве.

Российские дипломаты отметили, что доклад Amnesty International, посвящённый тактике ведения боевых действий украинскими военными, нашёл широкое отражение в материалах информагентств США. В связи с этим в посольстве выразили надежду, что подобные материалы помогут рядовым американцам лучше разобраться в ситуации.

«Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединённых Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей. В последние дни усилились обстрелы Донецка, в результате которых гибнут старики, женщины и дети», — заявили в дипмиссии.

Там добавили, что содержащиеся в докладе AI обвинения о якобы совершении российскими вооружёнными силами «военных преступлений» преследуют лишь одну цель — исказить истинное положение дел и очернить усилия Москвы по освобождению Украины от нацистов.

«Тем самым США стремятся оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима смертоносными вооружениями, которые несут гибель и разрушения», — говорится в комментарии.

Разрушенные дома в городе Изюм

РИА Новости

С похожей оценкой доклада выступил в своём Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«Наиболее простые причины публикации доклада АI очевидны. Прежде всего, масштаб преступлений Киева столь велик, что не замечать их без потери репутации правозащитной организации уже попросту невозможно», — заявил сенатор.

Однако он выразил уверенность, что материал не вызовет перелома в освещении на Западе украинских событий или в сознании западных политиков. При этом парламентарий полагает, что доклад «от столь необъективной структуры, как АI», — это сигнал Запада Владимиру Зеленскому.

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«И дело вовсе не в том, чтобы Киев вдруг одумался и перешёл к цивилизованным методам ведения боевых действий: этого давно уже никто не ждёт. Президенту Украины показали, во-первых, кто тут хозяин. В один миг его могут превратить из искусственно растиражированного медиагероя в тотального медиаизгоя. Во-вторых, ему, что называется, на пальцах объяснили, что огромные средства и ресурсы, вложенные в Украину Западом... должны давать заметную отдачу. И если её нет, то выход из конфликта должен происходить на условиях «инвестора», а не самого конфликтующего Киева. Ну а инвестор также сам решит, когда именно его нынешний кумир может оказаться токсичным активом. Судя по всему, соломку уже стелят», — отметил Косачёв.

«Базировались в гражданских строениях»

Напомним, доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. По словам генерального секретаря организации Агнес Калламар, правозащитники зафиксировали случаи, когда украинские военные создавали угрозу для мирного населения или нарушали правила ведения войны, действуя в населённых районах.

«В ходе расследований были обнаружены свидетельства того, что украинские силы наносили удары из населённых жилых районов, а также базировались в гражданских строениях в 19 населённых пунктах этих регионов», — говорится в сообщении AI.

Отмечается, что большинство населённых районов, где размещались военные, «находились в километрах от фронта». При этом у ВСУ были «подходящие альтернативы», которые позволили бы избежать угрозы для мирного населения. Речь идёт, например, о расположенных поблизости военных базах и густых участках леса, а также об иных сооружениях вдали от населённых районов, отмечают авторы доклада.

«Amnesty International в задокументированных ею случаях не получила подтверждений того, что украинские военные, размещавшиеся в гражданских сооружениях на территории жилых районов, просили мирных жителей эвакуироваться из близлежащих зданий или помогали им это сделать, что говорит о непринятии всех осуществимых мер предосторожности для защиты мирных жителей», — говорится в документе.

Украинские военные

AP

© Nariman El-Mofty

При этом, согласно международному гуманитарному праву, все стороны конфликта, насколько это возможно, должны избегать размещения военных объектов на территории густонаселённых районов или рядом с ними, подчёркивают в Amnesty International.

В исследовании сообщается, что ВСУ располагали военные объекты в школах и госпиталях. Как отметила Калламар, положение обороняющейся стороны не освобождает ВСУ от необходимости соблюдать международное гуманитарное право.

Возмущение Киева

Исследование Amnesty International вызвало резкую критику со стороны Киева. Так, Владимир Зеленский заявил: «Если кто-то делает отчёт, в котором жертва и агрессор якобы в чём-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться».

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Украинский лидер назвал доклад «манипулятивным» и добавил, что после этой публикации Amnesty International «разделяет ответственность за уничтожение людей». А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил правозащитников в том, что они якобы действуют в интересах России, которая рассчитывает сорвать поставки западного вооружения Киеву.

Высказался о докладе и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что возмущён выводами AI и считает их несправедливыми. «Такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды... Поэтому прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все чуть-чуть в чём-то виноваты», — потребовал Кулеба.

В свою очередь, глава украинского офиса AI Оксана Покальчук заявила, что докалад организации был подготовлен и обнародован, несмотря на протест местных сотрудников.

«Представители украинского офиса сделали всё, чтобы этот материал не был обнародован. Когда на наши неоднократные возражения мы получили бескомпромиссное «нет», мы также сделали всё, чтобы минимизировать распространение материала... Мы также категорически отказались публиковать этот пресс-релиз на нашем сайте или переводить его на русский из-за его предвзятости. Нам очень обидно, что даже после всех возможных аргументов против нас всё равно не услышали», — написала она в соцсетях.

Вечером 5 августа Покальчук сообщила о решении покинуть свой пост: «Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно. Поэтому я решила уйти из организации».

«Ведёт себя как террористическая организация»

По словам аналитиков, Киев давно придерживается чисто террористической тактики размещения военной техники в черте городов, описанной в докладе.

«Это известная тактика — прикрытие живым щитом. Её применяли террористы в Сирии. Там тоже в городах прикрывались людьми. И когда сирийская армия освобождала города, она старалась максимально сберечь жизни этих людей. Только там удавалось создавать гуманитарные коридоры, через которые это мирное население выходило. Украина же пошла дальше: ВСУ используют людей в качестве живого щита, но мирным жителям выходить не дают даже при наличии гуманитарных коридоров», — напомнил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Дом в Донецке, в который попал украинский снаряд

РИА Новости

© Сергей Аверин

Он отметил, что боевики на Украине занимают гражданские объекты в расчёте на то, что по ним не будут вести интенсивный огонь, и они, таким образом, будут иметь огневое преимущество.

«Такая тактика впервые была опробована ВСУ в Мариуполе, где боевики в каждом доме устраивали крепости. И приходилось каждый дом аккуратно штурмовать, выводя и освобождая гражданских», — сказал аналитик.

По его словам, подобные действия ВСУ — не что иное, как военные преступления.

«Все женевские конвенции чётко дают понять, что мирные граждане не должны страдать во время боевых действий. Таким образом, армия Украины ведёт себя как террористическая организация, которой она по сути и является», — констатировал Леонков.

При этом аналитики напоминают, что Россия с самого начала конфликта сообщала, что Украина размещает военную технику в жилой застройке, однако на Западе в большинстве случаев предпочитали игнорировать данные факты.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, Amnesty International выпустила упомянутый доклад, чтобы соблюсти видимость баланса и объективности в освещении конфликта на Украине.

«У Amnesty International очень прагматичная и утилитарная цель: они признают то, что уже просто невозможно скрыть, и тем самым пытаются повысить доверие к себе. Они очень много работали на украинскую сторону, будучи чуть ли не пропагандистским ресурсом, очерняя действия ВС РФ, поэтому их репутация существенно просела. Теперь они пытаются компенсировать свою однобокость этим признанием», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев предположил, что Amnesty International могла выпустить подобный доклад, чтобы получить от Киева деньги.

«Я подозреваю, что эта структура просто выбивает у Киева деньги. Она сделала очень небольшой доклад, с очень небольшим объёмом данных про то, что ВСУ виновны в преступлениях. Возможно, они намекают Киеву, что у них есть масса материалов подобного характера. И чтобы они не были оглашены, украинскому руководству стоит профинансировать AI. Это просто бизнес», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он также выразил уверенность, что этот доклад вряд ли сможет повлиять на общественное мнение на Западе.

«Возьмём, к примеру, историю со шведским телеканалом SVT. Они показали репортаж, как в Херсоне люди радуются, получая паспорта РФ. Но тут же разгорелся скандал, и телеканалу пришлось извиняться за свою работу. Поэтому говорить о том, что эти репортажи или доклады свидетельствуют об изменении точки зрения на украинские события, нельзя. До этого ещё очень далеко», — считает Суздальцев.

При этом эксперт не исключил, что в дальнейшем Amnesty International могут с лёгкостью тем или иным образом «отыграть свои обвинения назад».

«Такие организации постоянно балансируют. Они скажут какую-то правду — это становится сенсацией, у них сразу появляется авторитет, к ним растёт доверие. Но потом на них могут нажать, заплатить денег, и они тут же начинают извиняться. Подчеркну: для AI это в первую очередь бизнес. Кроме того, надо помнить, что эта организация всегда крайне негативно относилась к России», — заключил аналитик.