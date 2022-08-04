«Пандемия искусственно подпитывается»: в Минобороны РФ допустили причастность США к появлению COVID-19

В Минобороны России заявили, что Соединённые Штаты могут быть причастны к возникновению пандемии коронавируса. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, на это указывает нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Ранее на высокую вероятность причастности США к появлению SARS-CoV-2 указывал председатель комиссии по коронавирусу авторитетного медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс, по мнению которого коронавирус был создан искусственно.

Коронавирус SARS-CoV-2 мог быть создан искусственно с использованием достижений США в сфере биотехнологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга, посвящённого военно-биологической деятельности Соединённых Штатов на Украине.

Он обратил внимание на интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» и ряд заявлений американских политиков, которые «заставляют по-новому взглянуть» на причины возникновения пандемии COVID-19 и роль военных биологов в появлении и распространении возбудителя заболевания.

Представитель Минобороны напомнил, что профессор Колумбийского университета, председатель комиссии по коронавирусу авторитетного медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс ранее заявил: «Коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии».

Как пояснил Кириллов, об этом свидетельствуют нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.

«Создаётся впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе», — сказал начальник войск РХБЗ.

По его словам, специалисты российского оборонного ведомства рассматривают возможность того, что к возникновению SARS-CoV-2 причастно Агентство США по международному развитию (USAID). Кириллов отметил, с 2009 года эта структура финансировала программу под названием PREDICT, в рамках которой изучались новые виды коронавирусов и проводился отлов летучих мышей, которые переносят эти заболевания.

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы PREDICT позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к её возникновению», — подчеркнул Кириллов.

МО России: Пентагон мог попытаться скрыть своё участие в разработке биооружия на Украине

Он отметил, что в ходе проведения спецоперации на Украине были изъяты документы, свидетельствующие о том, что с 2019 года USAID и её основной подрядчик, компания «Лабиринт Украина», принимают участие в военно-биологической программе США.

«Установлено, что «Лабиринт Украина» является подразделением американской компании Labyrinth Global Health, а её учредители — бывшие сотрудники компании Metabiota, ключевого подрядчика Пентагона в сфере военно-биологической деятельности», — сказал начальник войск РХБЗ.

Он добавил, что в рамках программы Минобороны США по «снижению биологической угрозы» одним из направлений исследований Labyrinth Global Health было изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян. А 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

«Мы прослеживаем чёткую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители — лидеры Демократической партии США», — отметил Кириллов.

ВСУ и наркотические препараты

Во время брифинга он сообщил, что в ходе спецоперации на оставленных украинскими военнослужащими позициях находят препараты наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового ряда. Кириллов напомнил, что в последние годы Второй мировой немецким военнослужащим выдавались таблетки первитина (производного амфетамина) для снижения психоэмоциональной нагрузки. Аналогичный препарат применялся и Соединёнными Штатами в ходе войн в Корее и Вьетнаме.

«Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является в первую очередь чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению», — отметил представитель Минобороны.

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«С учётом имеющейся информации о применении военнослужащими ВСУ сильнодействующих стимуляторов, нами проводится изучение поступающих проб на наличие данного класса соединений. Их следы сохраняются в органах и тканях человека длительное время, например, в волосах — до шести месяцев. Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет РФ и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом», — подчеркнул Кириллов.

Испытания препаратов на гражданах Украины

Наряду с этим в Минобороны РФ заявили, что на территории Луганской Народной Республики в населённом пункте Рубежное обнаружены свидетельства того, что на местных жителях проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьёзными побочными эффектами.

В помещениях одного из центров, ответственных за клинические испытания медицинских препаратов на добровольцах, найдены свидетельства участия западных заказчиков в этих процессах.

«Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов, американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Плата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть», — рассказал Кириллов.

По его словам, серьёзных проверок и надзора со стороны местных властей на этом объекте не было. Как подчеркнули в ведомстве, подобная политика укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы своей территории «наиболее спорных, с точки зрения международного законодательства, исследований».

Отмечается, что на Украине для этих целей использовались военнослужащие, малообеспеченные граждане, а также пациенты психиатрических больниц.

© Минобороны России

Биологическое оружие у российских границ

Отметим, что ранее Владимир Путин высказался о деятельности американских лабораторий на Украине. В ходе состоявшегося 16 мая саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве он подчеркнул, что на постсоветском пространстве созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, которые заняты «отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению».

«Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — сказал президент.

Он добавил, что в ходе спецоперации на Украине получены документальные свидетельства того, что в непосредственной близости от российских границ создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве.