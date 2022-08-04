Минобороны России: на бывших позициях ВСУ обнаруживают наркотические медпрепараты
«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: Т-федрина и трифедрина», — сказал он.
Кириллов напомнил, что синтетический препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.
Он также отметил, что в прошлом разного рода наркотические медпрепараты выдавали военнослужащим фашистской Германии, а также американским военным в ходе корейской и вьетнамской войн.
Ранее министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал RT, что на освобождённых территориях чеченские спецназовцы находят наркотики, которые употребляли украинские националисты.