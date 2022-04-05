Министр информации Чечни заявил об употреблении украинскими националистами наркотиков

Министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев рассказал RT, что на освобождённых территориях чеченские спецназовцы находят наркотики, которые употребляли украинские националисты.

По его словам, таким образом украинские боевики притупляют чувство страха.

«Врачи рассказывали, как националисты интенсивно употребляли различные наркотические вещества. Тем более врачи — специалисты в этом деле, они сразу понимали, чем занимались эти бандеровцы», — заявил Дудаев.

Он добавил, что это убивает всякие эмоции и «они не чувствуют ни жалости, ни совести».

«Именно поэтому они могут стрелять нагло и подло в спину детям, мирным жителям. Поэтому они могут где-то запирать в подвалах, под бомбами мирных жителей», — сказал министр.

Ранее корреспондент RT сообщал, что во многих квартирах, которые националисты сначала заняли, а потом оставили при бегстве, были найдены наркотики и пустые бутылки из-под алкогольных напитков.