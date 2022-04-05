Министр информации Чечни заявил об употреблении украинскими националистами наркотиков
- РИА Новости
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По его словам, таким образом украинские боевики притупляют чувство страха.
«Врачи рассказывали, как националисты интенсивно употребляли различные наркотические вещества. Тем более врачи — специалисты в этом деле, они сразу понимали, чем занимались эти бандеровцы», — заявил Дудаев.
Он добавил, что это убивает всякие эмоции и «они не чувствуют ни жалости, ни совести».
«Именно поэтому они могут стрелять нагло и подло в спину детям, мирным жителям. Поэтому они могут где-то запирать в подвалах, под бомбами мирных жителей», — сказал министр.
Ранее корреспондент RT сообщал, что во многих квартирах, которые националисты сначала заняли, а потом оставили при бегстве, были найдены наркотики и пустые бутылки из-под алкогольных напитков.