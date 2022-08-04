В Минобороны России допустили причастность США к возникновению пандемии коронавируса

Нетипичное развитие пандемии коронавируса позволяет предположить, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСФ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что профессор Колумбийского университета, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс ранее сообщил, что COVID-19 был создан в лаборатории.

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует не характерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности», — приводит РИА Новости слова Кириллова.

Он добавил, что пандемия может искусственно подпитываться с помощью «вброса» новых вариантов вируса в различных регионах мира.

Военачальник отметил, что интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также «роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19».

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова сообщила, что вирус можно развить в пробирке для получения его различных мутаций.