Биолог Баранова описала версию об искусственном происхождении COVID-19

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова сообщила, что вирус можно развить в пробирке для получения его различных мутаций.

Как она рассказала «Ленте.Ру», такие эксперименты могли бы проводиться в том числе для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет «перегнать» вирус.

«Это называется «эксперимент по приобретению функций», — отметила она.

По её словам, некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

Ранее вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв рассказал о факторах, влияющих на стоимость исследования на COVID-19.