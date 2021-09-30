Вирусолог рассказал о факторах, влияющих на стоимость исследования на COVID-19

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв рассказал о факторах, влияющих на стоимость исследования на COVID-19.

«Важны реактивы, которые используются в составе теста, их стоимость, где они производятся. Большинство из них зарубежные, соответственно, курс евро и доллара на это влияет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также играет роль оборудование.

Как отметил эксперт, одно дело, если это просто пробирка, и другое, если нужно отправить образец в центральную лабораторию.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.