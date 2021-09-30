Вирусолог рассказал о факторах, влияющих на стоимость исследования на COVID-19
- Reuters
«Важны реактивы, которые используются в составе теста, их стоимость, где они производятся. Большинство из них зарубежные, соответственно, курс евро и доллара на это влияет», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, также играет роль оборудование.
Как отметил эксперт, одно дело, если это просто пробирка, и другое, если нужно отправить образец в центральную лабораторию.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.