Глава комиссии Lancet Сакс признал, что коронавирус создали в лаборатории

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, признал, что вирус создали в лаборатории. Об этом сообщил проект Truth Over News газеты The Epoch Times.

Отмечается, что Сакс сделал заявление на конференции в Испании, на которую его пригласил бывший премьер страны Хосе Луис Сапатеро.

«Более того, он (Сакс. — RT) признаёт, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.

По его словам, «невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории».

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.