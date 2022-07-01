Глава комиссии Lancet Сакс признал, что коронавирус создали в лаборатории

Короткая ссылка
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, признал, что вирус создали в лаборатории. Об этом сообщил проект Truth Over News газеты The Epoch Times.
Глава комиссии Lancet Сакс признал, что коронавирус создали в лаборатории
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Сакс сделал заявление на конференции в Испании, на которую его пригласил бывший премьер страны Хосе Луис Сапатеро.

«Более того, он (Сакс. — RT) признаёт, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.

По его словам, «невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории». 

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить