Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса

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Разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.
Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

«Разведсообщество считает, что китайские официальные лица не знали о вирусе до того, как произошла вспышка COVID-19», — говорится в документе.

Также американская разведка утверждает, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия.

Отмечается, что разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19. Они считают правдоподобными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.

Ранее ООН призвала все страны, в том числе КНР, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавирусной инфекции.

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