Разведка США опубликовала доклад о происхождении коронавируса
- Reuters
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«Разведсообщество считает, что китайские официальные лица не знали о вирусе до того, как произошла вспышка COVID-19», — говорится в документе.
Также американская разведка утверждает, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия.
Отмечается, что разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19. Они считают правдоподобными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент в лаборатории.
Ранее ООН призвала все страны, в том числе КНР, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавирусной инфекции.