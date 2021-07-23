ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения COVID-19

ООН призвала все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросе расследования причин появления коронавируса.

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы призываем все страны — члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере», — приводит ТАСС его слова.

Хак отметил, что за расследование отвечает ВОЗ.

«Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование», — добавил он.

Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают «безответственной и опасной» позицию Китая по исследованию обстоятельств возникновения пандемии коронавируса.