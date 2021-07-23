ООН призвала Китай к сотрудничеству с ВОЗ в вопросе происхождения COVID-19
- Reuters
Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы призываем все страны — члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере», — приводит ТАСС его слова.
Хак отметил, что за расследование отвечает ВОЗ.
«Мы оставляем за ними полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование», — добавил он.
Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают «безответственной и опасной» позицию Китая по исследованию обстоятельств возникновения пандемии коронавируса.