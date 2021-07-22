В США прокомментировали позицию Китая по изучению источника пандемии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают «безответственной и опасной» позицию Китая по исследованию обстоятельств возникновения пандемии коронавируса.

«Мы продолжаем призывать Китай предоставить необходимый доступ к данным и образцам, что необходимо для того, чтобы мы могли понять и предотвратить следующую пандемию», — приводит её слова ТАСС.

Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.