В США прокомментировали позицию Китая по изучению источника пандемии
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«Мы продолжаем призывать Китай предоставить необходимый доступ к данным и образцам, что необходимо для того, чтобы мы могли понять и предотвратить следующую пандемию», — приводит её слова ТАСС.
Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.
Директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.