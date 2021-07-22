В Ухане прокомментировали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

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Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.
В Ухане прокомментировали возможность утечки COVID-19 из лаборатории
  • Reuters

«Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19», — приводит РИА Новости заявление Чжимина.

Он также отметил, что «нет ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что он был создан искусственно».

По словам Чжимина, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался новой коронавирусной инфекцией.

«Между учёными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение», — сказал он.

Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса посредством утечки COVID-19 из лаборатории. 

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