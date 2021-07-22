В Ухане прокомментировали возможность утечки COVID-19 из лаборатории

Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории, заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин.

«Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19», — приводит РИА Новости заявление Чжимина.

Он также отметил, что «нет ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что он был создан искусственно».

По словам Чжимина, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался новой коронавирусной инфекцией.

«Между учёными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение», — сказал он.

Ранее учёные из Китая со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса посредством утечки COVID-19 из лаборатории.