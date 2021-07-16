В ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса посредством утечки COVID-19 из лаборатории. Об этом сообщает Associated Press.

«В них (лабораториях. — RT) случаются инциденты», — передаёт РИА Новости сообщение Гебрейесуса.

По его словам, отказываться от данной версии возникновения вируса пока преждевременно.

Гебрейесус также призвал власти КНР к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в области расследования происхождения коронавируса.

Ранее российский учёный рассказал о мнениях врачей по поводу происхождения коронавируса.

Кроме того, в НСН сообщалось, что британская разведка допускает утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане.