В ВОЗ допустили возможность лабораторного происхождения COVID-19
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«В них (лабораториях. — RT) случаются инциденты», — передаёт РИА Новости сообщение Гебрейесуса.
По его словам, отказываться от данной версии возникновения вируса пока преждевременно.
Гебрейесус также призвал власти КНР к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в области расследования происхождения коронавируса.
Ранее российский учёный рассказал о мнениях врачей по поводу происхождения коронавируса.
Кроме того, в НСН сообщалось, что британская разведка допускает утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане.