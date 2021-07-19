Учёные из КНР заявили о природном происхождении коронавируса
Отмечается, что к данному выводы пришли 20 китайских учёных и британская исследовательница.
Специалисты обратили внимание на то, что вирус SARS-CoV-2 хорошо адаптировался к человеческой популяции в отличие от SARS-CoV 2003 года.
По их мнению, такой уровень приспособляемости развился за долгое время до вспышки COVID-19.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса посредством утечки COVID-19 из лаборатории.