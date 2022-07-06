Володин: военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.
Володин: военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены
  • РИА Новости

«Военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены», — написал Володин в Telegram, комментируя высказывание Джеффри Сакса, председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, о том, что вирус создали в лаборатории. Также сообщалось, что Сакс признал, что «при создании вируса использовались американские биотехнологии». 

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

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