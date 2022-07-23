Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения
  • РИА Новости

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

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