Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.