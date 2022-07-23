Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения
- РИА Новости
«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — цитирует его РИА Новости.
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.
Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.