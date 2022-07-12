Минздрав России направил в регионы рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

«Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян», — приводит сообщение Интерфакс.

Рекомендации содержат данные об этиологии, патогенезе и патоморфологии заболевания, а также алгоритмы клинической диагностики оспы обезьян, маршрутизации пациентов, как с подозрением на заболевание, так и с подтверждённым диагнозом.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

По данным Минздрава, он находится в удовлетворительном состоянии.

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована.