Роспотребнадзор: возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«За счёт своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что круг контактов заболевшего оспой обезьян был ограничен, все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.