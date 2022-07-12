Минздрав России: заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии

Заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России.

«Пациент с подтверждённой оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована.