Минздрав России: заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии

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RT
Заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России.
Минздрав России: заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии
  • РИА Новости

«Пациент с подтверждённой оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована.

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