Минздрав России: заболевший оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии
- РИА Новости
«Пациент с подтверждённой оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни.
Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована.