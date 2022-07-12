Роспотребнадзор: в России достаточно наборов реагентов для обнаружения оспы обезьян

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России достаточно наборов реагентов для обнаружения оспы обезьян.

«В Российской Федерации в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов», — говорится в сообщении.

Оперативно выявить первого заболевшего оспой обезьян удалось благодаря доступности тест-систем, ранее направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Первичная диагностика с помощью указанных тест-комплектов проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда поступают биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована.