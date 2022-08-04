Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что западные фармацевтические компании испытывали на гражданах Украины наиболее спорные препараты за минимальную оплату.

«Во избежание репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований новых фармпрепаратов американские и европейские компании проводили клинические испытания на украинских гражданах. Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с лёгкостью скрыть», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что каких-либо серьёзных проверок и надзора со стороны местных властей в данном вопросе не было.

Генерал подчеркнул, что данный подход укладывается в реализуемую Западом концепцию вывода за пределы национальной территории наиболее спорных с точки зрения международного законодательства исследований.

Ране Кириллов заявлял, что специалисты ФРГ изучали на Украине патогенные штаммы конго-крымской лихорадки.