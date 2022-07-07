Минобороны: специалисты ФРГ изучали на Украине патогенные штаммы конго-крымской лихорадки
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Мы уже отмечали, что Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего — Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ», — отметил он.
Специалисты бундесвера проводили масштабный скрининг восприимчивости местного населения к этой инфекции с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных, рассказал военачальник.
«Подобный подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить отбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы», — сказал Кириллов.
Изучение природных очагов конго-крымской геморрагической лихорадки проводилось под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора. При этом в работах принимали участие институт ветеринарной медицины в Киеве и противочумный институт имени Мечникова в Одессе.
«Приведу цитату из указаний специалистам бундесвера: «…особое внимание уделять летальным случаям заражения конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека…» — рассказал глава войск РХБЗ.
- Минобороны: специалисты ФРГ изучали на Украине патогенные штаммы конго-крымской лихорадки
Также Кириллов сообщил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.
Расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн, отметил он.
Кроме того, стало известно, что польские специалисты участвовали в работе биолабораторий на территории Украины.