Учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России

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Учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
Учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России
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В исследовании участвовали сотрудники Сеченовского университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, а также Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва).

По информации ВОЗ, вирус ККГЛ может передаваться человеку в основном от клещей и домашнего скота. При этом от человека к человеку он способен передаваться в случае тесного контакта с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями. 

Отмечается, что разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания.

В ходе исследования было установлено, что изученные штаммы вируса из регионов России относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов).

Учёные заявили о необходимости дальнейшего детального изучения линии «Европа-3» для оценки её генетического разнообразия и географического распространения в России.

Ранее Financial Times писала, что португальские учёные выявили около 50 мутаций вируса оспы обезьян.

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