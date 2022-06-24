Financial Times: учёные выявили около 50 мутаций вируса оспы обезьян

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Учёные выявили около 50 мутаций у вируса оспы обезьян. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование.
Financial Times: учёные выявили около 50 мутаций вируса оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

В статье говорится, что обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.

«Было неожиданно обнаружить так много мутаций у вируса оспы обезьян 2022 года», — сказал один из участников исследования из португальского Национального института здоровья, его слова приводит РИА Новости

Ранее Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.

По данным ВСЗ, в настоящее время в 58 странах мира подтверждено 3417 случаев заболевания оспой обезьян.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

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