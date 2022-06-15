Представитель ВОЗ Клюге: Европа остаётся эпицентром вспышки оспы обезьян

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.
Представитель ВОЗ Клюге: Европа остаётся эпицентром вспышки оспы обезьян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки: в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире», — цитирует РИА Новости Клюге.

По его словам, масштабы вспышки представляют реальную опасность.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил: шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массовое применение вакцин не ожидается.

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