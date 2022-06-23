Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

По данным ВСЗ, в настоящее время в 58 странах мира подтверждено 3417 случаев заболевания оспой обезьян.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массового применения вакцин не ожидается.