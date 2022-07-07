Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.
Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

«В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины», — сказал Кириллов. 

По его словам, такие запросы являются частью стратегии Вашингтона по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами в третьи страны.

  • Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе

Также Кириллов заявил, что подобные исследования стороны планировали провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе.

Ранее Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.

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