Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины», — сказал Кириллов.

По его словам, такие запросы являются частью стратегии Вашингтона по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами в третьи страны.

Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе

Также Кириллов заявил, что подобные исследования стороны планировали провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе.

Ранее Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.