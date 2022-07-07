Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе
- РИА Новости
Об этом он сообщил в ходе брифинга.
«В ходе специальной военной операции были получены документы, свидетельствующие о планах компании Metabiota (США) и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины», — сказал Кириллов.
По его словам, такие запросы являются частью стратегии Вашингтона по переносу высокорискованной работы с опасными патогенами в третьи страны.
- Начальник РХБЗ заявил о планах США и Украины изучать вирус Эбола в Одессе
Также Кириллов заявил, что подобные исследования стороны планировали провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе.
Ранее Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.