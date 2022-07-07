Минобороны России: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов

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Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.
Минобороны России: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов
  • РИА Новости

«Деятельность Управления по снижению угрозы Минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединённые Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации», — цитирует его РИА Новости.

  • Минобороны России: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на сайте Пентагона «Справочного материала об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР».

В документе говорилось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.

По словам Захаровой, США пытаются скрыть свою биологическую деятельность с помощью вбросов.

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