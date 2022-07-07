Минобороны России: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов
- РИА Новости
«Деятельность Управления по снижению угрозы Минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединённые Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации», — цитирует его РИА Новости.
- Минобороны России: США вывезли с Украины коллекцию микроорганизмов
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию на сайте Пентагона «Справочного материала об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР».
В документе говорилось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.
По словам Захаровой, США пытаются скрыть свою биологическую деятельность с помощью вбросов.