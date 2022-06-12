Захарова: США пытаются скрыть свою биологическую деятельность за вбросами

США пытаются оправдать свою неблаговидную военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве путём информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В интервью ТАСС российский дипломат упомянула об опубликованном ранее «Справочном материале об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения (ОМУ) с Украиной, Россией и другими бывшими странами СССР» на сайте американского военного ведомства. В нём отмечалось, что США якобы ведут мирную деятельность в биологической сфере на постсоветском пространстве.

«Рассматриваем этот материал как вброс и как часть инициированной Вашингтоном информационной кампании для оправдания военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве, для отвлечения внимания международной общественности от её истинной непрозрачной и неблаговидной направленности», — сказала она.

По словам Захаровой, действия США нарушают международные обязательства Вашингтона, в том числе в соответствии с Конвенцией о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО).

Как отмечал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, вокруг России «наплодилась» целая сеть американских биолабораторий.

Согласно данным Службы безопасности Украины, спецслужба ещё в 2017 году заявляла, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия.