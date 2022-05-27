Минобороны России: СБУ в 2017 году знала о планах США по биооружию на Украине

В Минобороны России, ссылаясь на документы Службы безопасности Украины, сообщили, что СБУ ещё в 2017 году заявляла, что США хотят использовать украинские лаборатории для создания или модернизации новых типов биологического оружия.

Как передаёт РИА Новости, речь идёт о докладной записке от 28 февраля 2017 года заместителя начальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова в Киев — начальнику штаба, заместителю руководителя антитеррористического центра при СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде.

В докладной, в числе прочего, указывалось, что «в последнее время актуализировалась потенциальная угроза эпидемиологической и эпизоотической ситуации в нашем государстве, обусловленная попытками Агентства по снижению биологической угрозы Министерства обороны США (через компанию Black&Veatch Special Projects Corp.) установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины по исследованию патогенов особо опасных инфекционных заболеваний, которые могут быть использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США и Украина в отчётах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали данные о совместных работах в этой сфере.