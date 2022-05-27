Минобороны России: США и Украина не передавали в ООН данные о совместных биоисследованиях
- РИА Новости
«В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведён анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединённые Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли», — сказал он.
Кириллов также добавил, что о взаимодействии с украинской стороной в своих отчётах для ООН также не заявляли Польша и Германия.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.
Также Захарова высказалась о добытых на Украине данных по биолабораториям США.