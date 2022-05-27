Минобороны России: США и Украина не передавали в ООН данные о совместных биоисследованиях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США и Украина в отчётах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали данные о совместных работах в этой сфере.

«В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведён анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединённые Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли», — сказал он.

Кириллов также добавил, что о взаимодействии с украинской стороной в своих отчётах для ООН также не заявляли Польша и Германия.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.

Также Захарова высказалась о добытых на Украине данных по биолабораториям США.