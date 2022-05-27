Минобороны России: США и Украина не передавали в ООН данные о совместных биоисследованиях

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что США и Украина в отчётах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали данные о совместных работах в этой сфере.
Минобороны России: США и Украина не передавали в ООН данные о совместных биоисследованиях
  • РИА Новости

«В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведён анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединённые Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли», — сказал он.

Кириллов также добавил, что о взаимодействии с украинской стороной в своих отчётах для ООН также не заявляли Польша и Германия.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о попытках США отвести внимание от своих биолабораторий на Украине.

Также Захарова высказалась о добытых на Украине данных по биолабораториям США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить