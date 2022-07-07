Минобороны России: расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн.
Минобороны России: расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По его словам, соответствующие данные содержит доклад о деятельности на Украине американского Агентства по сокращению военной угрозы за период с 2005 по 2016 год. Данные документ был получен российской стороной в ходе спецоперации.

«В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили $250 млн», — сказал он.

Кириллов добавил, что в приложении к документу есть неоднозначные комментарии в отношении спонсоров и исполнителей программы, не имеющих никакого отношения к проблемам биобезопасности. Например, фонд Сороса упоминается с пометкой «внёс вклад в развитие открытого и демократического общества».

«Это ещё раз подтверждает, что официальная деятельность Пентагона на Украине — это всего лишь ширма для проведения незаконных военно-биологических исследований», — подчеркнул он.

  • Минобороны России: расходы на военную биологию Пентагона на Украине превысили $250 млн

Ранее Кириллов заявил, что в ходе спецоперации на Украине были получены документы о планах США и Украины провести исследования вируса Эбола в Одессе.

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