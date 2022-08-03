Высокоточными ракетами большой дальности: в МО РФ заявили об уничтожении во Львовской области базы с оружием из Польши

Российские военные нанесли удар по расположенной во Львовской области базе, где хранились переданные украинской стороне Польшей оружие и боеприпасы. Как заявили в Минобороны, в результате ударов по другим позициям украинских войск за сутки уничтожены более 50 националистов. В ведомстве также фиксируют случаи отказа командования украинских военных подразделений выполнять приказы Киева.

Российские военные уничтожили во Львовской области базу, на которой хранилось оружие, переданное украинской стороне Польшей, заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населённого пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — сообщил в ходе брифинга 3 августа генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате другого удара российских войск уничтожены более 50 националистов в населённом пункте Николаевка в ДНР.

«В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По данным Минобороны РФ, командование ряда украинских военных подразделений отказывается выполнять приказы Киева и покидает позиции.

«В районе населённого пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков — о ходе спецоперации на Украине

Авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

За сутки поражены три пункта управления, в том числе батальона 72-й и 65-й механизированных бригад, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

В частности, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов на территории ДНР, а также хранилище топлива для военной техники в Николаевской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях на территории ДНР.

Силы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в ДНР и Харьковской области, а также перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской области.

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожен 261 самолёт, 145 вертолётов, 1669 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины РСЗО, 3242 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.

Уничтожение диверсантов в ЛНР

Спецназ Росгвардии уничтожил на территории Луганской Народной Республики диверсионно-разведывательную группу противника, заявили в пресс-службе ведомства.

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Как говорится в сообщении, росгвардейцы вступили в бой, после чего противник отошёл в лесной массив.

«Росгвардейцы обнаружили отступивших националистов с помощью беспилотного летательного аппарата и передали координаты в командный пункт. По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар», — уточнили в пресс-службе.

После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность и обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ.

Также обнаружены переносной зенитный ракетный комплекс, гранатомёт РПГ-7 и гранатомёт иностранного производства, более 2 кг тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат, патронов и взрывателей, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова, амуниция и экипировка.

Войска РХБЗ проверяют предприятия Донбасса

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ оценят экологическую обстановку на предприятиях Донбасса, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

«По инициативе Минприроды России войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны с 1 по 31 августа обследуют шесть особо опасных объектов на территории республик Донбасса для оценки их экологического состояния», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что проверки пройдут на площадках заводов «Лисичанский оргсинтез», «Заря», «Азот», полигонах захоронения промышленных отходов в Волчеяровке и Горловского химического завода, а также на территории шламонакопителя металлургического комбината «Азовсталь».