Минобороны: командиры 132-го батальона ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, указанные командиры отказались выполнять приказы в районе населённого пункта Норцовка на фоне высоких потерь от артиллерийского огня.
Конашенков рассказал, что украинские командиры переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.
14 июля в министерстве сообщили, что более 200 бойцов украинского националистического батальона «Кракен» отказались выполнять приказ руководства о выдвижении в сторону Краматорска.
По информации Минобороны, в результате завязавшейся драки националистов с командирами и произошедшей после этого перестрелки были убиты шесть боевиков.