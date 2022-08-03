Минобороны: командиры 132-го батальона ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы

Командиры 132-го разведывательного батальона Вооружённых сил Украины в Харьковской области отказались выполнять приказы командования и убыли в пункт временной дислокации.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, указанные командиры отказались выполнять приказы в районе населённого пункта Норцовка на фоне высоких потерь от артиллерийского огня.

Конашенков рассказал, что украинские командиры переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.

14 июля в министерстве сообщили, что более 200 бойцов украинского националистического батальона «Кракен» отказались выполнять приказ руководства о выдвижении в сторону Краматорска.

По информации Минобороны, в результате завязавшейся драки националистов с командирами и произошедшей после этого перестрелки были убиты шесть боевиков.