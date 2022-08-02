«Уничтожены огнём артиллерии»: в Росгвардии заявили о ликвидации операторов беспилотников ВСУ

Бойцы Росгвардии обнаружили 13 операторов беспилотников украинской стороны, которые впоследствии уничтожила артиллерия. В ведомстве также рассказали, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Луганской Народной Республике найдено большое количество вооружения и боеприпасов. Тем временем власти ЛНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ с применением HIMARS. Пострадали жилые дома, ряд гражданских объектов и здание предприятия «Первомайскуголь».

Росгвардейцы ликвидировали операторов украинских беспилотников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), заявили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнём артиллерии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе новых разведывательно-поисковых мероприятий в ЛНР росгвардейцы изъяли оружие и боеприпасы.

В частности, найдены 14 гранатомётов иностранного производства, в том числе польский гранатомёт PG-7GM, 84-мм ручной противотанковый гранатомёт AT4SC-RS, два переносных зенитных ракетных комплекса, американский огнемёт M136A1, семь противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Корнет».

Также обнаружены автомат Калашникова, 70 единиц 122-мм снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатомётам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, а также более 3 тыс. патронов различного калибра.

Обстрел Первомайска в ЛНР

Несколько гражданских объектов в ЛНР повреждено в результате обстрела населённого пункта Первомайск со стороны украинских войск с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявили в республике.

Также на russian.rt.com В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

«В результате обстрелов в населённом пункте Первомайск повреждено пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», повреждено отделение Пенсионного фонда, городской центр культуры и досуга «Заря», комплексная детская юношеская спортивная школа «Юность», магазин», — сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вместе с тем в Народной милиции ЛНР утром 2 августа заявили, что за прошедшие сутки уничтожили до 60 человек личного состава противника, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и пять единиц автомобильной техники.

Обстрелы ДНР

За сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 48 раз, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также по теме «Ничем нельзя оправдать»: как ВСУ применяют запрещённые мины по жилым массивам Донбасса Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города снарядами ВСУ, начинёнными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти...

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155-, 152- и 122-мм. На Ясиноватском — артиллерию 122-мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155- и 152-мм, танк, миномёты 120-мм», — говорится в официальной сводке.

Отмечается, что в общей сложности противник выпустил по территории ДНР 355 единиц различных боеприпасов. Всего за прошедшие сутки украинские войска обстреляли районы 13 населённых пунктов республики. Один мирный житель погиб, ещё четверо ранены.

Как передал корреспондент RT с места событий, утром 2 августа ВСУ более десяти раз обстреляли Донецк из РСЗО «Град» и 155-мм артиллерии. Уточняется, что снаряды были с запрещёнными минами «Лепесток».

Обращение к Генсеку ООН о применении ВСУ противопехотных мин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню сведения о применении украинскими военными запрещённых мин «Лепесток».

«1 августа мы направили Генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — написал Полянский в Telegram.

По его словам, письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ранее сообщили власти Донецка, накануне в результате распространения ВСУ противопехотных мин «Лепесток» в городе пострадали пять человек.