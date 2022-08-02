Полянский: Россия направила Генсеку ООН информацию о применении ВСУ мин-лепестков

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием мин-лепестков.

«Мы направили Генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток», — написал он в Telegram.

По словам Полянского, письмо и соответствующие фотоматериалы будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей, что украинские военные минируют жилые кварталы города противопехотными фугасными минами «Лепесток».

1 августа он сообщил, что от противопехотных мин-лепестков, размещённых украинскими войсками в Донецке с помощью дальнобойных снарядов, пострадали пять человек.